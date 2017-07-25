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    Родриго Кайо: «Я не перейду в «Зенит»

    Теги Зенит высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Родриго Кайо

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что не перейдет в «Зенит» в это межсезонье.

    «Могу сказать лишь то, что не перейду в «Зенит». Но я не знаю, как сложится мое будущее. Я всегда говорил, что все в руках Бога. Все сложится так, как сложится.

    Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но я туда не перехожу. Никакой конкретики на сегодняшний день нет.

    Мне сложно сказать, останусь я или нет. Каждый раз, надевая эту футболку, я стараюсь быть максимально полезен», – сказал Кайо.

    Напомним, «Зенит» был готов заплатить отступные за 23-летнего футболиста в размере 18 миллионов евро.

     

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