Родриго Кайо: «Я не перейду в «Зенит»
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что не перейдет в «Зенит» в это межсезонье.
«Могу сказать лишь то, что не перейду в «Зенит». Но я не знаю, как сложится мое будущее. Я всегда говорил, что все в руках Бога. Все сложится так, как сложится.
Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но я туда не перехожу. Никакой конкретики на сегодняшний день нет.
Мне сложно сказать, останусь я или нет. Каждый раз, надевая эту футболку, я стараюсь быть максимально полезен», – сказал Кайо.
Напомним, «Зенит» был готов заплатить отступные за 23-летнего футболиста в размере 18 миллионов евро.
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