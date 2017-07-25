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    «Челси» отправил Кенеди домой за оскорбительные сообщения в соцсетях

    Теги Челси премьер-лига Англия происшествия Кенеди

    Полузащитник «Челси» Кенеди покинул расположение клуба на сборе в Азии.

    Бразильский хавбек вернулся в Англию по решению клуба в связи со скандалом, связанным с оскорбительными сообщениями игрока в соцсетях.

    Напомним, что 21-летний футболист был освистан болельщиками во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) в Пекине за то, что ранее он высмеял сотрудника службы безопасности, который уснул на рабочем месте.

    «Челси» позже принес извинения за поведение Кенеди.

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