«Челси» отправил Кенеди домой за оскорбительные сообщения в соцсетях

Полузащитник Кенеди покинул расположение клуба на сборе в Азии.

Бразильский хавбек вернулся в Англию по решению клуба в связи со скандалом, связанным с оскорбительными сообщениями игрока в соцсетях.

Напомним, что 21-летний футболист был освистан болельщиками во время товарищеского матча с (3:0) в Пекине за то, что ранее он высмеял сотрудника службы безопасности, который уснул на рабочем месте.

«Челси» позже принес извинения за поведение .