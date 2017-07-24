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    Федор Погорелов заявил, что больше не работает на «Матч ТВ»

    Теги Зенит телевидение Геннадий Орлов Федор Погорелов Матч ТВ

    Комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов заявил, что покинул телеканал.

    – Почему вас нет в эфире «Матч ТВ» на играх «Зенита»?

    – Мы все написали заявление на увольнение по собственному желанию в мае этого года. Перешли на работу по договору. Мне кажется, это такой секрет Полишинеля, что в мире цветного телевидения перевод на работу по договору – своеобразная форма прекращения трудовых отношений.

    – Все? Вообще все комментаторы «Матча»?

    – Я могу сказать со слов Геннадия Орлова про Геннадия Орлова. Могу сказать про себя. Про остальных комментаторов не знаю. Было бы большой иллюзией полагать, что мы много общались в предыдущем сезоне.

    – Почему вы решили написать заявление?

    – Руководители отдела комментаторов «Матч ТВ» предложили мне перейти на такую форму сотрудничества. Мне в моем положении показалось это самым оптимальным решением.

    – Почему оно оптимальное? Кажется, это как минимум меньше денег.

    – Потому что мое сотрудничество с каналом «Матч» было спорадическим, сиюминутным, странным. В мае 2017-го мне показалось правильно установить именно такой формат сотрудничества, который на выходе закончился округлением к нулю. Что меня тоже, к счастью, устроило.

    – Округлением к нулю?

    – Я не работаю на «Матче», я не думаю, что что-то буду комментировать на «Матче». Не думаю, что какой-то из договоров гражданско-правового характера будет со мной заключен. Так бывает. Это было веселое приключение. Я благодарен красно-белым друзьям за внимание. И я очень рад тому, что в новом сезоне я стал комментировать футбол в Петербурге больше, чем комментировал в прошлом сезоне на «Матче», – сказал Погорелов.

    Орлов и Погорелов пропали с матчей «Зенита». Что происходит?

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