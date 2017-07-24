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    «Чемпионат»: руководство «Динамо» не выплатило игрокам бонус за выход в РФПЛ

    Теги Премьер-лига Россия бизнес ФНЛ Динамо Москва

    Московское «Динамо» имеет серьезные финансовые задолженности перед игроками команды по итогам прошлого сезона в ФНЛ, когда бело-голубые вернулись в премьер-лигу с первого места.

    Сообщается, что футболистам до сих пор не выплатили премиальные за победу в отдельных матчах первенства ФНЛ, а также общий бонус за выход в РФПЛ.

    При этом руководство «Динамо» не называет игрокам даже ориентировочные сроки погашения долгов.

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