«Чемпионат»: руководство «Динамо» не выплатило игрокам бонус за выход в РФПЛ
Московское «Динамо» имеет серьезные финансовые задолженности перед игроками команды по итогам прошлого сезона в ФНЛ, когда бело-голубые вернулись в премьер-лигу с первого места.
Сообщается, что футболистам до сих пор не выплатили премиальные за победу в отдельных матчах первенства ФНЛ, а также общий бонус за выход в РФПЛ.
При этом руководство «Динамо» не называет игрокам даже ориентировочные сроки погашения долгов.
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