Московское имеет серьезные финансовые задолженности перед игроками команды по итогам прошлого сезона в , когда бело-голубые вернулись в премьер-лигу с первого места.

Сообщается, что футболистам до сих пор не выплатили премиальные за победу в отдельных матчах первенства ФНЛ, а также общий бонус за выход в РФПЛ.

При этом руководство «Динамо» не называет игрокам даже ориентировочные сроки погашения долгов.

Лев Лещенко: «На игру «Динамо» невозможно смотреть, это не футбол»