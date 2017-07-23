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    Следите за всеми новостями и расписанием матчей чемпиона России – в приложении «Спартак+» для Android и iPhone

    Теги Артем Ребров Спартак Премьер-лига Россия сборная России Спартак Денис Глушаков Куинси Промес Массимо Каррера мобильные приложения

    Действующий чемпион России московский «Спартак» сегодня проведет матч второго тура сезона 2017/18 против «Уфы»! Смогут ли ли «красно-белые» взять первые три очка в этом чемпионате?

    Лучший способ следить за этим и другими матчами, новостями, расписанием и статистикой – чемпионское приложение «Спартак+»!

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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