Следите за всеми новостями и расписанием матчей чемпиона России – в приложении «Спартак+» для Android и iPhone
Действующий чемпион России московский «Спартак» сегодня проведет матч второго тура сезона 2017/18 против «Уфы»! Смогут ли ли «красно-белые» взять первые три очка в этом чемпионате?
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