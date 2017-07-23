Следите за всеми новостями и расписанием матчей чемпиона России – в приложении «Спартак+» для Android и iPhone

Действующий чемпион России московский «Спартак» сегодня проведет матч второго тура сезона 2017/18 против «Уфы»! Смогут ли ли «красно-белые» взять первые три очка в этом чемпионате?

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