Защитник «Сан-Паулу» Кайо не решил, переходить ли ему в «Зенит»

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо не определился по поводу возможности перейти в .

«Зенит» готов заплатить отступные за 23-летнего футболиста в размере 18 миллионов евро.

Таким образом, дальше решение принимать будет сам бразилец. В его намерения входит желание попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018.

Также он хочет помочь выбраться из тяжелой ситуации в чемпионате Бразилии. В данный момент команда занимает 17-е место.