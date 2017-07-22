Защитник «Сан-Паулу» Кайо не решил, переходить ли ему в «Зенит»
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо не определился по поводу возможности перейти в «Зенит».
«Зенит» готов заплатить отступные за 23-летнего футболиста в размере 18 миллионов евро.
Таким образом, дальше решение принимать будет сам бразилец. В его намерения входит желание попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018.
Также он хочет помочь «Сан-Паулу» выбраться из тяжелой ситуации в чемпионате Бразилии. В данный момент команда занимает 17-е место.
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