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    Защитник «Сан-Паулу» Кайо не решил, переходить ли ему в «Зенит»

    Теги Зенит высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Родриго Кайо

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо не определился по поводу возможности перейти в «Зенит».

    «Зенит» готов заплатить отступные за 23-летнего футболиста в размере 18 миллионов евро.

    Таким образом, дальше решение принимать будет сам бразилец. В его намерения входит желание попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018.

    Также он хочет помочь «Сан-Паулу» выбраться из тяжелой ситуации в чемпионате Бразилии. В данный момент команда занимает 17-е место.

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