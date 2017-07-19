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    Марсьяль согласен перейти в «Интер» на правах аренды

    Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Антони Марсьяль

    «Интер» по-прежнему намерен приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

    Сообщается, что руководство миланского клуба провело успешные переговоры с агентами 21-летнего француза, не хватает лишь согласия «МЮ». При этом речь идет об аренде Марсьяля.

    Ранее стало известно, что «Интер» готов отпустить вингера Ивана Перишича в «МЮ», если в сделку будет включен Марсьяль. Англичане предлагали за Перишича 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов, но миланский клуб ответил отказом.

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