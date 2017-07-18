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    Шченсны прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

    Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал трансферы фото Войчех Шченсны

    «Ювентус» подтвердил, что голкипер «Арсенала» Войчех Шченсны в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

    Официальный аккаунт «бьянконери» в Twitter опубликовал фото польского голкипера, прибывшего в Турин.

    Ожидается, что сегодня он пройдет медосмотр перед заключением соглашения с «Юве».

    Ранее сообщалось, что за Шченсны туринцы заплатят «Арсеналу» 11-12 миллионов евро.

    Фото: официальный твиттер «Ювентуса»

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