Шченсны прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

«Ювентус» подтвердил, что голкипер Войчех Шченсны в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

Официальный аккаунт «бьянконери» в Twitter опубликовал фото польского голкипера, прибывшего в Турин.

Ожидается, что сегодня он пройдет медосмотр перед заключением соглашения с «Юве».

Ранее сообщалось, что за Шченсны туринцы заплатят «Арсеналу» 11-12 миллионов евро.

Фото: официальный твиттер «Ювентуса»