Шченсны прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»
«Ювентус» подтвердил, что голкипер «Арсенала» Войчех Шченсны в ближайшее время подпишет контракт с клубом.
Официальный аккаунт «бьянконери» в Twitter опубликовал фото польского голкипера, прибывшего в Турин.
Ожидается, что сегодня он пройдет медосмотр перед заключением соглашения с «Юве».
Ранее сообщалось, что за Шченсны туринцы заплатят «Арсеналу» 11-12 миллионов евро.
Фото: официальный твиттер «Ювентуса»
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