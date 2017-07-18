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    Лукаку забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед товарищеские матчи (клубы) Реал Солт Лейк Ромелу Лукаку

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку забил первый гол за новый клуб в товарищеском матче против «Реал Солт Лейк» (2:1). 

    24-летний игрок отличился на 38-й минуте матча, в итоге этот гол стал победным. 

    Сообщалось, что за его трансфер «Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» 75 миллионов фунтов плюс 15 миллионов в качестве бонусов. Кроме того, «МЮ» бесплатно отпустил в мерсисайдский клуб форварда Уэйна Руни.

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