«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в 708 млн евро за прошлый сезон

Представитель «Барселоны» Жозеп Вивес отчитался о финансовом состоянии клуба на конец финансового года 2016/17.

По его словам, в прошедшем сезоне доходы клуба достигли рекордной отметки в 708 миллионов евро, а чистая прибыль составила 18 миллионов.

Также уменьшился кредитный долг клуба. Теперь он составляет 247 миллионов евро, что на 24,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Зарплата игроков в прошлом сезоне составила 66% от доходов клуба.

«Финансовые показатели клуба соответствуют стратегическому плану его устойчивого роста», — заявил Вивес.

Согласно стратегическим планам клуба, к 2021 году должна зарабатывать 1 миллиард евро.

На прошлой неделе журнал Forbes поставил «Барселону» на 4-е место в списке самых дорогих спортивных клубов в мире, оценив ее стоимость в 3,64 миллиарда евро. Дороже оказались только «Даллас Ковбойс» (американский футбол), «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол) и «Манчестер Юнайтед» (футбол).