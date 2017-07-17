Матич и Бернардески дали согласие на переход в «Ювентус»

Полузащитник Неманья Матич, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», может перейти в .

Сообщается, что 28-летний серб дал согласие главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри на переход в итальянский клуб.

Ранее стало известно, что «Челси» требует за Матича 45 миллионов евро, но хавбек попытается убедить руководство лондонцев снизить цену.

Кроме того, сообщается, что к переходу в «Ювентус» близок полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески.

«Ювентус» планирует подписать Бернардески вместе с Дугласом Костой