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    Матич и Бернардески дали согласие на переход в «Ювентус»

    Теги Фиорентина Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Неманья Матич Федерико Бернардески

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», может перейти в «Ювентус».

    Сообщается, что 28-летний серб дал согласие главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри на переход в итальянский клуб.

    Ранее стало известно, что «Челси» требует за Матича 45 миллионов евро, но хавбек попытается убедить руководство лондонцев снизить цену.

    Кроме того, сообщается, что к переходу в «Ювентус» близок полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески.

    «Ювентус» планирует подписать Бернардески вместе с Дугласом Костой

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