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    Шченсны перейдет в «Ювентус» на следующей неделе

    Теги Рома Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Войчех Шченсны

    Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны, проведший последние два сезона на правах аренды в «Роме», близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Сообщается, что 27-летний голкипер сборной Польши перейдет в туринский клуб на следующей неделе и примет участие в предсезонном турне по США.

    Контракт Шченсного с «Арсеналом» рассчитан до июня 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 17 миллионов евро.

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