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    «Милан» предложил «Торино» 45 млн евро, Ньянга и Палетту за Белотти

    Теги Милан Торино Габриэль Палетта серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг Андреа Белотти

    «Милан» не оставляет попыток приобрести форварда «Торино» Андреа Белотти, на которого также претендуют «Челси» и «ПСЖ».

    Сообщается, что 23-летний игрок сборной Италии более приоритетная трансферная цель для «Милана», чем Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д) и Никола Калинич («Фиорентина»).

    «Россонери» предложили за Белотти 45 миллионов евро, а также защитника Габриэля Палетту и форварда М’Байе Ньянга и готовы увеличить сумму до 65 миллионов. В то время как «Торино» требует от «Милана» 80 миллионов плюс Палетта и Ньянг.

    Сам Белотти не прочь перебраться на «Сан-Сиро».

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