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    Кто выиграет Суперкубок России: «Спартак» или «Локомотив»? Следите в клубных приложениях для Android и iPhone

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия сборная России Суперкубок России мобильные приложения

    Уже через несколько часов в Москве «Спартак» сразится с «Локомотивом» за Суперкубок России-2017!  Кто оформит дубль по итогам этого сезона? 

    Лучший способ следить за этим и другими матчами, новостями команд, календарем и статистикой — клубные приложения от Sports.ru

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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    Если же вы болеете за другую команду, в срочном порядке установите специальное клубное приложение именно для вас.

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