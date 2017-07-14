Кто выиграет Суперкубок России: «Спартак» или «Локомотив»? Следите в клубных приложениях для Android и iPhone
Уже через несколько часов в Москве «Спартак» сразится с «Локомотивом» за Суперкубок России-2017! Кто оформит дубль по итогам этого сезона?
Лучший способ следить за этим и другими матчами, новостями команд, календарем и статистикой — клубные приложения от Sports.ru
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СПАРТАК»
Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:
– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.
– Результаты и полную статистику по команде и игрокам.
– Материалы и посты известных журналистов и блогеров.
– Календарь и турнирные таблицы.
– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.
– Отличные возможности для общения с одноклубниками.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СПАРТАК»
Если же вы болеете за другую команду, в срочном порядке установите специальное клубное приложение именно для вас.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.