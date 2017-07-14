💰5 лучших прогнозов на Суперкубок России

Авторы ставочного раздела Sports.ru делятся мыслями о матче «Спартак» — «Локомотив».

Краткий разбор Суперкубка и первого тура РФПЛ

Никита Харьков отобрал лучшие ставки по статистике: угловые лучше брать в live, а вот офсайды можно заиграть уже сейчас.

Две ставки на исход и тотал от Нострадамуса

Выбор на тоталы — против мнения букмекеров.

Странный тотал на удары в створ нашел gektar

Правда, такая ставка доступна только в одной конторе — букмекеры могут скоро опомниться.

Двойник на Суперкубок и Лигу чемпионов за 2.07

Первый матч начинается в 19:00, можно сформировать экспресс в лайве.

Прогноз от Скромного капера на исход с кэфом 2.14

Автор поставил по этому прогнозу 500 рублей.

Еще больше прогнозов — на ставочной «Трибуне» Sports.ru.