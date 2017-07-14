💰5 лучших прогнозов на Суперкубок России
Авторы ставочного раздела Sports.ru делятся мыслями о матче «Спартак» — «Локомотив».
Краткий разбор Суперкубка и первого тура РФПЛ
Никита Харьков отобрал лучшие ставки по статистике: угловые лучше брать в live, а вот офсайды можно заиграть уже сейчас.
Две ставки на исход и тотал от Нострадамуса
Выбор на тоталы — против мнения букмекеров.
Странный тотал на удары в створ нашел gektar
Правда, такая ставка доступна только в одной конторе — букмекеры могут скоро опомниться.
Двойник на Суперкубок и Лигу чемпионов за 2.07
Первый матч начинается в 19:00, можно сформировать экспресс в лайве.
Прогноз от Скромного капера на исход с кэфом 2.14
Автор поставил по этому прогнозу 500 рублей.
Еще больше прогнозов — на ставочной «Трибуне» Sports.ru.
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Какая ставка на Суперкубок лучшая?
- Краткий разбор Суперкубка и первого тура РФПЛ от Никиты Харькова17%
- Две ставки на исход и тотал от Нострадамуса9%
- Странный тотал на удары в створ от gektar16%
- Двойник на Суперкубок и Лигу чемпионов за 2.079%
- Прогноз от Скромного капера на исход с кэфом 2.1449%
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