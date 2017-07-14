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    💰5 лучших прогнозов на Суперкубок России

    Теги Спартак Локомотив Суперкубок России ставки на спорт ставки на футбол

    Авторы ставочного раздела Sports.ru делятся мыслями о матче «Спартак» — «Локомотив».

    Краткий разбор Суперкубка и первого тура РФПЛ

    Никита Харьков отобрал лучшие ставки по статистике: угловые лучше брать в live, а вот офсайды можно заиграть уже сейчас.

    Две ставки на исход и тотал от Нострадамуса

    Выбор на тоталы — против мнения букмекеров.

    Странный тотал на удары в створ нашел gektar

    Правда, такая ставка доступна только в одной конторе — букмекеры могут скоро опомниться.

    Двойник на Суперкубок и Лигу чемпионов за 2.07

    Первый матч начинается в 19:00, можно сформировать экспресс в лайве.

    Прогноз от Скромного капера на исход с кэфом 2.14

    Автор поставил по этому прогнозу 500 рублей.

    Еще больше прогнозов — на ставочной «Трибуне» Sports.ru.

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    Какая ставка на Суперкубок лучшая?

    104 голосa
    • Краткий разбор Суперкубка и первого тура РФПЛ от Никиты Харькова
      17%
    • Две ставки на исход и тотал от Нострадамуса
      9%
    • Странный тотал на удары в створ от gektar
      16%
    • Двойник на Суперкубок и Лигу чемпионов за 2.07
      9%
    • Прогноз от Скромного капера на исход с кэфом 2.14
      49%

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