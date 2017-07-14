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    «Монако» отказался продавать Менди «Ман Сити» за 45 млн евро

    Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бенжамен Менди

    Трансфер защитника «Монако» Бенжамена Менди в «Манчестер Сити» затягивается, утверждает RMC Sport.

    Монегаски отклонили второе предложение английского клуба по трансферу левого защитника в размере 45 миллионов евро. «Сити» сделал второе предложение на следующий день после отказа «Монако» продать Менди за 40 миллионов.

    Но «Манчестер» не намерен отступаться от желания купить 23-летнего француза и уже готовит третье предложение.

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