«Монако» отказался продавать Менди «Ман Сити» за 45 млн евро

Трансфер защитника «Монако» Бенжамена Менди в затягивается, утверждает RMC Sport.

Монегаски отклонили второе предложение английского клуба по трансферу левого защитника в размере 45 миллионов евро. «Сити» сделал второе предложение на следующий день после отказа продать Менди за 40 миллионов.

Но «Манчестер» не намерен отступаться от желания купить 23-летнего француза и уже готовит третье предложение.