«Монако» отказался продавать Менди «Ман Сити» за 45 млн евро
Трансфер защитника «Монако» Бенжамена Менди в «Манчестер Сити» затягивается, утверждает RMC Sport.
Монегаски отклонили второе предложение английского клуба по трансферу левого защитника в размере 45 миллионов евро. «Сити» сделал второе предложение на следующий день после отказа «Монако» продать Менди за 40 миллионов.
Но «Манчестер» не намерен отступаться от желания купить 23-летнего француза и уже готовит третье предложение.
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