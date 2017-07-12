Налоговики проверяют все сделки Жорже Мендеша за последние 3 года

Налоговые органы Португалии проверяют все сделки известного спортивного агента за последние три года.

По информации Jornal de Notícias, под подозрением все, кто был клиентом Мендеша (Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Диего Коста, Давид де Хеа и другие).

Расследование началось после массовой проверки 13 португальских клубов налоговыми органами.

Однако отмечается, что проверки будут проходить в сложных условиях, так как сделки проходили через «налоговые гавани». Особое внимание налоговики уделят вопросам призовых и двойных контрактов, не зарегистрированных в Федерации и португальской лиге.

Компания Мендеша заявила, что поддерживает сотрудничество с налоговыми органами и всегда была максимально прозрачной.

Ранее клиент Мендеша Криштиану Роналду обвинялся в неуплате налогов.