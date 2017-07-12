«Зенит» может заплатить больше 7 млн евро за защитника «Порту» Рейеса
Защитник «Порту» Диего Рейес может продолжить карьеру в «Зените».
Российский клуб проявляет интерес к мексиканцу, утверждает Diario de Noticias. Минувший сезон 24-летний игрок провел на правах аренды в «Эспаньоле», но испанский клуб отказался выкупать его за 7 миллионов евро.
«Зенит», сообщается, готов заплатить даже больше этой суммы. Рейес пока что не принял предложение «Зенита», поскольку ожидает предложений из Испании и Англии, но весомый контракт может его переубедить.
На Кубке конфедераций Рейес принял участие в трех матчах сборной Мексики, в том числе игру против России.
Подробную статистику 24-летнего игрока можно изучить здесь.
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