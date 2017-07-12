Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Выбери лучший пост недели в ставочном разделе!

    Теги Спартак Локомотив Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Суперкубок России ставки на спорт Кубок конфедераций ставки на футбол ставки на хоккей ставки на баскетбол ставки на теннис

    Блог «Фора ноль» подготовил дайджест лучших ставочных постов на «Трибуне».

     

    «Закончив институт, я попал на скамью подсудимых по статье 162 ч. 3». Как сливная ставка привела к 9 годам колонии

    В комментариях к ставочным новостям Sports.ru частенько можно встретить комменты о пагубном влиянии беттинга — поэтому начнем подборку с Gambling Awareness-поста.

     

    Букмекеры назвали главного фаворита в новом сезоне АПЛ. И это не «Челси»

    «Ливерпуль» и «Арсенал», по мнению контор, не попадут в зону Лиги чемпионов.

     

    Миллион на победу Германии. Рассказываем о самых крупных выигрышах и сливах на Кубке конфедераций

    Игрок заработал 2,4 миллиона на победе сборной Германии в финале. Но были и крупные сливы.

     

    Как заработать на ставках летом и почему нельзя забрасывать беттинг на время товарищеских матчей

    Никита Харьков продолжает делиться опытом — на него можно положиться. В прошлом июле он проиграл 220 тысяч рублей, но сейчас разобрался в летнем беттинге.

     

    5 причин, почему нужно начать ставить на удаления и зарабатывать на этом #прямосейчас

    Стратегия от популярного сообщетсва «Честные капперы». Ставить на корнеры флэтом невыгодно, а вот если брать их в экспресс...

     

    Договорняк дня: поражение 0:11 и дисквалификация в чемпионате

    «Встреча была прервана на 78-й минуте. При счете 0:11 арбитр и делегат матча заметили умышленные действия примерно половины футболистов, направленные на то, чтобы команда проиграла с нужной разницей голов».

     

    8 событий для ставок, на которых можно озолотиться в июле

    Большой футбол возвращается! 

     

    Еще больше прогнозов, стратегий и постов о ставках в наших сообществах в социальных сетях:

    👉 ВКонтакте Twitter | Facebook | Telegram

    И, конечно, бот с зеркалами БК и чат о ставках 💭

    Голосование доступно с десктопной версии сайта.

    Опрос

    Лучший ставочный пост недели

    101 голос 3
    • «Закончив институт, я попал на скамью подсудимых по статье 162 ч. 3». Как сливная ставка привела к 9 годам колонии
      31%
    • Букмекеры назвали главного фаворита в новом сезоне АПЛ. И это не «Челси»
      31%
    • Миллион на победу Германии. Рассказываем о самых крупных выигрышах и сливах на Кубке конфедераций
      4%
    • Как заработать на ставках летом и почему нельзя забрасывать беттинг на время товарищеских матчей
      6%
    • 5 причин, почему нужно начать ставить на удаления и зарабатывать на этом #прямосейчас
      7%
    • Договорняк дня: поражение 0:11 и дисквалификация в чемпионате
      7%
    • 8 событий для ставок, на которых можно озолотиться в июле
      14%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться