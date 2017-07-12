Выбери лучший пост недели в ставочном разделе!

Блог «Фора ноль» подготовил дайджест лучших ставочных постов на «Трибуне».

«Закончив институт, я попал на скамью подсудимых по статье 162 ч. 3». Как сливная ставка привела к 9 годам колонии

В комментариях к ставочным новостям Sports.ru частенько можно встретить комменты о пагубном влиянии беттинга — поэтому начнем подборку с Gambling Awareness-поста.

Букмекеры назвали главного фаворита в новом сезоне АПЛ. И это не «Челси»

«Ливерпуль» и «Арсенал», по мнению контор, не попадут в зону Лиги чемпионов.

Миллион на победу Германии. Рассказываем о самых крупных выигрышах и сливах на Кубке конфедераций

Игрок заработал 2,4 миллиона на победе сборной Германии в финале. Но были и крупные сливы.

Как заработать на ставках летом и почему нельзя забрасывать беттинг на время товарищеских матчей

Никита Харьков продолжает делиться опытом — на него можно положиться. В прошлом июле он проиграл 220 тысяч рублей, но сейчас разобрался в летнем беттинге.

5 причин, почему нужно начать ставить на удаления и зарабатывать на этом #прямосейчас

Стратегия от популярного сообщетсва «Честные капперы». Ставить на корнеры флэтом невыгодно, а вот если брать их в экспресс...

Договорняк дня: поражение 0:11 и дисквалификация в чемпионате

«Встреча была прервана на 78-й минуте. При счете 0:11 арбитр и делегат матча заметили умышленные действия примерно половины футболистов, направленные на то, чтобы команда проиграла с нужной разницей голов».

8 событий для ставок, на которых можно озолотиться в июле

Большой футбол возвращается!

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