«МЮ» попытается подписать Перишича на этой неделе и предлагает «Интеру» 40 млн евро
«Манчестер Юнайтед» попытается оформить переход полузащитника «Интера» Ивана Перишича на этой неделе – до того, как итальянский клуб отправится в турне по Азии.
При этом клубы еще не договорились о стоимости трансфера 28-летнего хорвата. «МЮ» предлагает 40 миллионов евро, «Интер» требует 55.
Миланцы вылетают в Китай 18 июля.
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хотел бы оставить Перишича в команде, но сам игрок готов рассмотреть возможность перехода.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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