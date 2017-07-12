«МЮ» попытается подписать Перишича на этой неделе и предлагает «Интеру» 40 млн евро

попытается оформить переход полузащитника Ивана Перишича на этой неделе – до того, как итальянский клуб отправится в турне по Азии.

При этом клубы еще не договорились о стоимости трансфера 28-летнего хорвата. «МЮ» предлагает 40 миллионов евро, «Интер» требует 55.

Миланцы вылетают в Китай 18 июля.

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хотел бы оставить Перишича в команде, но сам игрок готов рассмотреть возможность перехода.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.