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    «МЮ» попытается подписать Перишича на этой неделе и предлагает «Интеру» 40 млн евро

    Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Иван Перишич

    «Манчестер Юнайтед» попытается оформить переход полузащитника «Интера» Ивана Перишича на этой неделе – до того, как итальянский клуб отправится в турне по Азии. 

    При этом клубы еще не договорились о стоимости трансфера 28-летнего хорвата. «МЮ» предлагает 40 миллионов евро, «Интер» требует 55. 

    Миланцы вылетают в Китай 18 июля. 

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хотел бы оставить Перишича в команде, но сам игрок готов рассмотреть возможность перехода. 

    Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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