«Барселона» готова продать Мунира за 14 млн евро

Форвард Мунир Эль-Хаддади, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Валенсии», покинет «Барселону».

Сообщается, что каталонцы уже объявили 21-летнему марокканцу, что больше не нуждаются в его услугах, и готовы продать его за 14 миллионов евро.

«Зенит» предлагал за Мунира даже чуть больше, но игрок взял время на раздумья.

«Шальке», , «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и один из французских клубов согласны заплатить за Мунира от 8 до 10 миллионов евро.

В 33 матчах прошлого чемпионата Испании на счету нападающего 6 голов и 5 результативных передач.