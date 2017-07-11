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    «Барселона» готова продать Мунира за 14 млн евро

    Теги Шальке-04 Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Кристал Пэлас Саутгемптон Мунир Эль-Хаддади

    Форвард Мунир Эль-Хаддади, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Валенсии», покинет «Барселону».

    Сообщается, что каталонцы уже объявили 21-летнему марокканцу, что больше не нуждаются в его услугах, и готовы продать его за 14 миллионов евро.

    «Зенит» предлагал за Мунира даже чуть больше, но игрок взял время на раздумья.

    «Шальке», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и один из французских клубов согласны заплатить за Мунира от 8 до 10 миллионов евро.

    В 33 матчах прошлого чемпионата Испании на счету нападающего 6 голов и 5 результативных передач.

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