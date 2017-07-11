Моуринью отказался от покупки Ляказетта в «МЮ»

, прежде чем приобрести форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку за 90 миллионов фунтов, изучал возможность покупки у «Лиона» нападающего Александра Ляказетта, который в итоге перешел в за 53 миллиона.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью посчитал, что 26-летний француз не соответствует предъявляемым стандартам. По мнению португальца, для успешной карьеры в АПЛ Ляказетту не хватает физических качеств и опыта участия в больших матчах.

В 275 матчах за нападающий забил 129 голов.