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    Моуринью отказался от покупки Ляказетта в «МЮ»

    Теги Лион Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Александр Ляказетт

    «Манчестер Юнайтед», прежде чем приобрести форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку за 90 миллионов фунтов, изучал возможность покупки у «Лиона» нападающего Александра Ляказетта, который в итоге перешел в «Арсенал» за 53 миллиона.

    Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью посчитал, что 26-летний француз не соответствует предъявляемым стандартам. По мнению португальца, для успешной карьеры в АПЛ Ляказетту не хватает физических качеств и опыта участия в больших матчах.

    В 275 матчах за «Лион» нападающий забил 129 голов.

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