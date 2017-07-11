Дриусси прибыл в Петербург и сегодня проведет первую тренировку в «Зените»
Новичок «Зенита» форвард Себастьян Дриусси прилетел накануне в Санкт-Петербург и встретился с президентом клуба Сергеем Фурсенко, главным тренером Роберто Манчини и спортивным директором Константином Сарсанией.
Сегодня 21-летний аргентинец, купленный у «Ривер Плейт» за 15 миллионов евро, будет представлен питерской команде и проведет первую тренировку.
Ранее стало известно, что «Зенит» прописал в контракте с Дриусси отступные в размере 80 миллионов евро.
Driussi habla con el presidente del Zenit. Al lado del ex River, de traje, su nuevo técnico, el italiano Roberto Mancini. pic.twitter.com/7F53mooKf5— Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) 10 июля 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.