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    Дриусси прибыл в Петербург и сегодня проведет первую тренировку в «Зените»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия фото Себастьян Дриусси

    Новичок «Зенита» форвард Себастьян Дриусси прилетел накануне в Санкт-Петербург и встретился с президентом клуба Сергеем Фурсенко, главным тренером Роберто Манчини и спортивным директором Константином Сарсанией.

    Сегодня 21-летний аргентинец, купленный у «Ривер Плейт» за 15 миллионов евро, будет представлен питерской команде и проведет первую тренировку.

    Ранее стало известно, что «Зенит» прописал в контракте с Дриусси отступные в размере 80 миллионов евро.

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