Дриусси прибыл в Петербург и сегодня проведет первую тренировку в «Зените»

Новичок форвард Себастьян Дриусси прилетел накануне в Санкт-Петербург и встретился с президентом клуба Сергеем Фурсенко, главным тренером Роберто Манчини и спортивным директором Константином Сарсанией.

Сегодня 21-летний аргентинец, купленный у «Ривер Плейт» за 15 миллионов евро, будет представлен питерской команде и проведет первую тренировку.

Ранее стало известно, что «Зенит» прописал в контракте с Дриусси отступные в размере 80 миллионов евро.