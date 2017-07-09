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    Уэйн Руни: «Огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Эвертон премьер-лига Англия болельщики

    Вернувшийся в «Эвертон» нападающий Уэйн Руни поблагодарил «Манчестер Юнайтед», за который выступал на протяжении 13 лет.

    «Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед». Спасибо правлению, тренерам, под руководством которых я играл, персоналу, с которым я работал, товарищам по команде, с которыми вместе играл, и потрясающим болельщикам, для которых мне посчастливилось играть. Спасибо за воспоминания», — написал Руни.

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