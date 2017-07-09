Вернувшийся в «Эвертон» нападающий Уэйн Руни поблагодарил , за который выступал на протяжении 13 лет.

«Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед». Спасибо правлению, тренерам, под руководством которых я играл, персоналу, с которым я работал, товарищам по команде, с которыми вместе играл, и потрясающим болельщикам, для которых мне посчастливилось играть. Спасибо за воспоминания», — написал Руни.

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