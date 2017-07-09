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    Сергей Прядкин: «Зенит» готов лететь в Хабаровск на матч со СКА»

    Теги Зенит Сергей Прядкин Премьер-лига Россия СКА Хабаровск стадион им. Ленина Хабаровск

    Президент РФПЛ Сегей Прядкин заявил, что «Зенит» готов лететь в Хабаровск на матч 1-го тура чемпионата России со СКА.

    «В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от РФС.

    Руководство «Зенита» нам звонило, они готовы туда лететь.

    Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона — насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили.

    Остальные клубы готовы к старту сезона», — сказал Прядкин.

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