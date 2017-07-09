Сергей Прядкин: «Зенит» готов лететь в Хабаровск на матч со СКА»
Президент РФПЛ Сегей Прядкин заявил, что «Зенит» готов лететь в Хабаровск на матч 1-го тура чемпионата России со СКА.
«В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от РФС.
Руководство «Зенита» нам звонило, они готовы туда лететь.
Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона — насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили.
Остальные клубы готовы к старту сезона», — сказал Прядкин.
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