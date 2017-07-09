Президент РФПЛ Сегей Прядкин заявил, что готов лететь в Хабаровск на матч 1-го тура чемпионата России со СКА.

«В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в , нам пришло соответствующее письмо от РФС.

Руководство нам звонило, они готовы туда лететь.

Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона — насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили.

Остальные клубы готовы к старту сезона», — сказал Прядкин.