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    Лев и игроки сборной Германии подарили футболку с автографами девушке, пострадавшей в теракте в Петербурге

    Теги Йоахим Лев сборная Германии фото Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и футболисты команды сделали подарок петербурженке Эвелине. Она проходит восстановление после ранения в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.

    Лев написал пожелание «Всего наилучшего, Эвелина!», футболисты расписались на футболке.

    Сборная Германии сыграла в Санкт-Петербурге финальный матч Кубка конфедераций, в котором победила чилийцев (1:0).

    Теракт в петербургском метро случился 3 апреля 2017-го, из-за взрыва погибли 16 человек, 87 получили ранения.

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