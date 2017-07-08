Лев и игроки сборной Германии подарили футболку с автографами девушке, пострадавшей в теракте в Петербурге

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и футболисты команды сделали подарок петербурженке Эвелине. Она проходит восстановление после ранения в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.

Лев написал пожелание «Всего наилучшего, Эвелина!», футболисты расписались на футболке.

Сборная Германии сыграла в Санкт-Петербурге финальный матч Кубка конфедераций, в котором победила чилийцев (1:0).

Теракт в петербургском метро случился 3 апреля 2017-го, из-за взрыва погибли 16 человек, 87 получили ранения.

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