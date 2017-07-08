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    Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»

    Теги высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Себастьян Дриусси

    Аргентинский форвард Себастьян Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейт» в твиттере, приложив видео с моментами своих матчей за клуб. 

    «Я всегда буду с радостью возвращаться сюда и видеть вас снова. Мне очень жаль. Спасибо вам за все. Я сохраню наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!», – написал Дриусси. 

    Ожидается, что 21-летний игрок перейдет в «Зенит». Сообщалось, что российский клуб подпишет с ним контракт на 5 лет, заплатив 21 млн евро. 

    Со статистикой Дриусси можно ознакомиться здесь

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