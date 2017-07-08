Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»
Аргентинский форвард Себастьян Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейт» в твиттере, приложив видео с моментами своих матчей за клуб.
«Я всегда буду с радостью возвращаться сюда и видеть вас снова. Мне очень жаль. Спасибо вам за все. Я сохраню наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!», – написал Дриусси.
Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Gracias por todo a todos. Me llevo los mejores recuerdos.!⚪️🔴⚪️. «Hasta pronto». pic.twitter.com/RuAFwTmdXa— Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) 7 июля 2017 г.
Ожидается, что 21-летний игрок перейдет в «Зенит». Сообщалось, что российский клуб подпишет с ним контракт на 5 лет, заплатив 21 млн евро.
Со статистикой Дриусси можно ознакомиться здесь.
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