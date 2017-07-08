Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси попрощался с болельщиками в твиттере, приложив видео с моментами своих матчей за клуб.

«Я всегда буду с радостью возвращаться сюда и видеть вас снова. Мне очень жаль. Спасибо вам за все. Я сохраню наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!», – написал Дриусси.

Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Gracias por todo a todos. Me llevo los mejores recuerdos.!⚪️🔴⚪️. «Hasta pronto». pic.twitter.com/RuAFwTmdXa — Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) 7 июля 2017 г.

Ожидается, что 21-летний игрок перейдет в «Зенит». Сообщалось, что российский клуб подпишет с ним контракт на 5 лет, заплатив 21 млн евро.

Со статистикой Дриусси можно ознакомиться здесь.