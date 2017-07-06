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    Манчини готов возобновить переговоры с Маноласом

    Теги Зенит Рома Роберто Манчини возможные трансферы РФПЛ Костас Манолас

    «Зенит» вновь попробует заполучить защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

    Главный тренер питерцев Роберто Манчини пытается наладить отношения с футболистом, чтобы возобновить с ним переговоры.

    Ранее «Зенит» отказался от приобретения Маноласа, потому что он не явился на на заранее подготовленное медицинское обследование. Кроме того, Маноласа не устраивало предложение фиксировать зарплату в рублях.

    Сообщалось, что «Зенит» может купить греческого футболиста за 30 миллионов евро.

    Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга недавно оформил сделку по покупке полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.

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