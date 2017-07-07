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    Марсель Десайи: «У России нет Зидана, но на адреналине домашнего ЧМ она может переиграть бразильцев и немцев»

    Теги сборная Франции сборная России Зинедин Зидан Марсель Десайи ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Бывший защитник сборной Франции, чемпион мира-1998 Марсель Десайи оценил игру сборной России на Кубке конфедераций.

    «Сборной России еще много надо работать над коллективной игрой. У нас была в 1998 году настоящая команда, правда, нам посчастливилось иметь в ней Зинедина Зидана. У вас нет Зидана, так что ваша сила должна быть в коллективной игре.

    Было бы интересно увидеть сюрприз от сборной России на чемпионате мира, но ей еще надо прибавлять в командной игре, хотя динамика есть. Я сам выступал на домашнем чемпионате мира и знаю, какой адреналин игрокам это дает.

    Думаю, россияне могут воспользоваться этим адреналином и переиграть тех же бразильцев, немцев, французов, испанцев, португальцев», – сказал Десайи.

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