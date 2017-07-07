Бывший защитник сборной Франции, чемпион мира-1998 оценил игру сборной России на Кубке конфедераций.

«Сборной России еще много надо работать над коллективной игрой. У нас была в 1998 году настоящая команда, правда, нам посчастливилось иметь в ней . У вас нет Зидана, так что ваша сила должна быть в коллективной игре.

Было бы интересно увидеть сюрприз от сборной России на чемпионате мира, но ей еще надо прибавлять в командной игре, хотя динамика есть. Я сам выступал на домашнем чемпионате мира и знаю, какой адреналин игрокам это дает.

Думаю, россияне могут воспользоваться этим адреналином и переиграть тех же бразильцев, немцев, французов, испанцев, португальцев», – сказал Десайи.