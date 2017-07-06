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    «Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака» золотыми медалями

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Фратрия

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отклонило предложение посетить мероприятие, на котором пройдет награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.

    «Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия». 

    Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.

    Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков», – говорится в сообщении на сайте «Фратрии».

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