«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака» золотыми медалями
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отклонило предложение посетить мероприятие, на котором пройдет награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.
«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».
Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.
Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков», – говорится в сообщении на сайте «Фратрии».
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