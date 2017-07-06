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    «МЮ» может приобрести Лукаку

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку

    «МЮ» рассматривает возможность приобретения форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

    Одной из главных задач манкунианцев на трансферном рынке в нынешнее межсезонье является поиск забивного центрального нападающего.

    Основным кандидатом на эту роль является форвард «Реала» Альваро Мората, однако продолжительные переговоры с мадридцами пока не увенчались успехом.

    «МЮ» и «Эвертон» ведут переговоры о переходе форварда Уэйна Руни. В обмен на сделку по Лукаку «Манчестер Юнайтед» может продать «ирискам» Уэйна Руни, которого они рассматривают в качестве замены Лукаку, уже сообщившему о своем желании уйти.

    В завершившемся сезоне Лукаку записал на свой счет 25 голов в 37 матчах АПЛ.

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