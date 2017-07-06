«МЮ» может приобрести Лукаку

«МЮ» рассматривает возможность приобретения форварда Ромелу Лукаку.

Одной из главных задач манкунианцев на трансферном рынке в нынешнее межсезонье является поиск забивного центрального нападающего.

Основным кандидатом на эту роль является форвард «Реала» Альваро Мората, однако продолжительные переговоры с мадридцами пока не увенчались успехом.

«МЮ» и «Эвертон» ведут переговоры о переходе форварда Уэйна Руни. В обмен на сделку по Лукаку может продать «ирискам» Уэйна Руни, которого они рассматривают в качестве замены Лукаку, уже сообщившему о своем желании уйти.

В завершившемся сезоне Лукаку записал на свой счет 25 голов в 37 матчах АПЛ.