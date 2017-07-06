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    Доннарумма все еще не ответил на предложение «Милана»

    Теги Милан серия А Италия Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма все еще не ответил на предложение о новом контракте с клубом.

    Возможная причина – недовольство условиями сделки со стороны агента игрока Мино Райолы. Представитель Доннаруммы считает, что в соглашении прописана слишком большая сумма отступных на случай, если «Милан» не выйдет в Лигу чемпионов.

    Руководство «Милана» хочет услышать решение Доннаруммы в ближайшие 48 часов. Сообщается, что миланский клуб возобновил переговоры о приобретении других голкиперов.

    Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть здесь.

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