Доннарумма все еще не ответил на предложение «Милана»
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма все еще не ответил на предложение о новом контракте с клубом.
Возможная причина – недовольство условиями сделки со стороны агента игрока Мино Райолы. Представитель Доннаруммы считает, что в соглашении прописана слишком большая сумма отступных на случай, если «Милан» не выйдет в Лигу чемпионов.
Руководство «Милана» хочет услышать решение Доннаруммы в ближайшие 48 часов. Сообщается, что миланский клуб возобновил переговоры о приобретении других голкиперов.
Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть здесь.
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