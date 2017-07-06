Доннарумма все еще не ответил на предложение «Милана»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма все еще не ответил на предложение о новом контракте с клубом.

Возможная причина – недовольство условиями сделки со стороны агента игрока . Представитель Доннаруммы считает, что в соглашении прописана слишком большая сумма отступных на случай, если «Милан» не выйдет в Лигу чемпионов.

Руководство «Милана» хочет услышать решение Доннаруммы в ближайшие 48 часов. Сообщается, что миланский клуб возобновил переговоры о приобретении других голкиперов.

Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть здесь.