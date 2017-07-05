Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джон Терри: «Моя цель – когда-нибудь стать тренером «Челси»

    Теги Челси Джон Терри Фрэнк Лэмпард Астон Вилла премьер-лига Англия

    Экс-капитан «Челси» Джон Терри признался, что когда-нибудь в будущем хотел бы тренировать этот клуб. 

    «Это моя цель. У нас с Фрэнком Лэмпардом были такие разговоры. Слишком большая мечта? Таких не бывает. 

    Я всегда хотел быть самым лучшим. Если речь идет о карьере тренера, это «Челси». Было бы невероятно попасть туда, но я понимаю, что такие клубы – это не то место, куда приходят на первую работу», – сказал Терри. 

    Недавно Терри стал игроком «Астон Виллы», выступающей в чемпионшипе. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться