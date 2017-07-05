Джон Терри: «Моя цель – когда-нибудь стать тренером «Челси»
Экс-капитан «Челси» Джон Терри признался, что когда-нибудь в будущем хотел бы тренировать этот клуб.
«Это моя цель. У нас с Фрэнком Лэмпардом были такие разговоры. Слишком большая мечта? Таких не бывает.
Я всегда хотел быть самым лучшим. Если речь идет о карьере тренера, это «Челси». Было бы невероятно попасть туда, но я понимаю, что такие клубы – это не то место, куда приходят на первую работу», – сказал Терри.
Недавно Терри стал игроком «Астон Виллы», выступающей в чемпионшипе.
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