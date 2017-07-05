Экс-капитан Джон Терри признался, что когда-нибудь в будущем хотел бы тренировать этот клуб.

«Это моя цель. У нас с были такие разговоры. Слишком большая мечта? Таких не бывает.

Я всегда хотел быть самым лучшим. Если речь идет о карьере тренера, это «Челси». Было бы невероятно попасть туда, но я понимаю, что такие клубы – это не то место, куда приходят на первую работу», – сказал Терри.

Недавно Терри стал игроком , выступающей в чемпионшипе.