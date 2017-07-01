Новичок «Зенита» за 23 млн евро, «Спартак» и ЦСКА в борьбе за сербского таланта и другие новости летнего окна – в приложении «Трансферы»

Трансферные слухи, официальные комментарии представителей клубов, инсайды, мнения экспертов, фото новичков в одном приложении – «Трансферы» от Sports.ru

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Загрузив приложение «Трансферы», вы получаете:

– Свежие трансферные новости и слухи о клубах и игроках со всего мира.

– Интервью игроков, мнения экспертов и инсайдеров.

– Фотогалереи с новичками команд.

– Эксклюзивные трансферные блоги и материалы пользователей Sports.ru.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками: форумы и комментарии.

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