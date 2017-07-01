Диего Марадона: «Мое приглашение на свадьбу Месси где-то потерялось»
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси со свадьбой.
«Мои поздравления Лионелю Месси. Пусть у него будет много здоровых детей. Он знает, что я его сильно люблю.
Мое приглашение на свадьбу где-то потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения к нему. Это не отменяет того, что он хороший спортсмен и отличный парень», – сказал Марадона.
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