Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона поздравил нападающего «Барселоны» со свадьбой.

«Мои поздравления Лионелю Месси. Пусть у него будет много здоровых детей. Он знает, что я его сильно люблю.

Мое приглашение на свадьбу где-то потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения к нему. Это не отменяет того, что он хороший спортсмен и отличный парень», – сказал Марадона.

Месси женился. Было круто!