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    Диего Марадона: «Мое приглашение на свадьбу Месси где-то потерялось»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Диего Марадона

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси со свадьбой.

    «Мои поздравления Лионелю Месси. Пусть у него будет много здоровых детей. Он знает, что я его сильно люблю.

    Мое приглашение на свадьбу где-то потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения к нему. Это не отменяет того, что он хороший спортсмен и отличный парень», – сказал Марадона.

    Месси женился. Было круто!

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