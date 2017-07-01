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    Играют все, а побеждают немцы! Следите футболом Германии в приложении для Android и iPhone

    Теги Бавария Шальке-04 Боруссия Дортмунд Мануэль Нойер Месут Озил бундеслига Германия сборная Германии сборная Германии U-21 сборная России ЧМ-2018 Кубок конфедераций Ред Булл Арена Лейпциг квалификация ЧМ-2018

    Вчера сборная Германии U-21 в финальном матче Чемпионата Европы одержала победу над командой Испании со счетом 1:0. Завтра же главная немецкая команда сразиться за Кубок Конфедераций в финальном матче против сборной Чили.

    Следить за сборной, а также национальным чемпионатом Германии удобнее всего в специальном приложении «Бундеслига».

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    С приложением «Бундеслига» вы получаете:

    – Новости о всех 18 клубах и сильнейшей сборной мира – Германии.

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о Бундеслиге и сборной Германии.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

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    Болеете конкретно за один топ-клуб немецкого первенства? И на этот случай мы готовы приложения: «Бавария» (iOS / Android) и «Боруссия» (iPhone / Android).

    Раз вы дочитали до сюда, значит, вы точно интересуетесь немецким футболом Предлагаем вам проявить себя, собрав свою команды по фэнтези-футболу Kixx. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре. Присоединяйтесь и вы!

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