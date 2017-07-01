Играют все, а побеждают немцы! Следите футболом Германии в приложении для Android и iPhone

Вчера сборная Германии U-21 в финальном матче Чемпионата Европы одержала победу над командой Испании со счетом 1:0. Завтра же главная немецкая команда сразиться за Кубок Конфедераций в финальном матче против сборной Чили.

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