Играют все, а побеждают немцы! Следите футболом Германии в приложении для Android и iPhone
Вчера сборная Германии U-21 в финальном матче Чемпионата Европы одержала победу над командой Испании со счетом 1:0. Завтра же главная немецкая команда сразиться за Кубок Конфедераций в финальном матче против сборной Чили.
Следить за сборной, а также национальным чемпионатом Германии удобнее всего в специальном приложении «Бундеслига».
С приложением «Бундеслига» вы получаете:
– Новости о всех 18 клубах и сильнейшей сборной мира – Германии.
– Ваш любимый клуб в категории «Избранное».
– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.
– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.
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– Блоги и материалы болельщиков о Бундеслиге и сборной Германии.
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.
Болеете конкретно за один топ-клуб немецкого первенства? И на этот случай мы готовы приложения: «Бавария» (iOS / Android) и «Боруссия» (iPhone / Android).
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