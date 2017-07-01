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    Проданы все доступные билеты на финал Кубка конфедераций и матч за 3-е место

    Теги Виталий Мутко РФС болельщики Кубок конфедераций

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что все билеты на финал и матч за 3-е место на Кубке конфедераций проданы.

    «Есть уже победители – это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. На сегодняшний день все билеты проданы на финал и матч за третье место.

    Хочу отметить, что все команды удовлетворены организацией турнира. Во время турнира сюда приезжало и много команд – будущих участников чемпионата мира. Они побывали на своих базах, в городах и высказали свою положительную оценку», – сказал Мутко.

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