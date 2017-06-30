Хави уговаривает Иньесту переехать в Катар

Полузащитник «Аль-Садда» Хави уговаривает хавбека «Барселоны» продолжить карьеру в Катаре.

Хави пригласил своего бывшего одноклубника в Доху, чтобы познакомить с местной жизнью. Власти Катара заинтересованы в привлечении такого игрока к продвижению , который состоится в этой стране.

Кроме того, Иньеста сможет получить контракт с отличными финансовыми условиями.

Игрок «Барселоны» не рассматривает возможность остаться в Европе, чтобы не играть против каталонского клуба. Именно поэтому он отклонил предложение и Хосепа Гварлиолы, с которым они работали в «Барселоне».

Иньеста может покинуть «Барселону» после выступления со сборной Испании на ЧМ-2018.