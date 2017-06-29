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    Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом ухода в «Реал» через год

    Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер Джанлуиджи Доннарумма подпишет новый контракт с «Миланом», сообщает Football Italia со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope.

    Но в таком случае в соглашение будет включен пункт, который позволит молодому итальянцу уйти в «Реал» в 2018 году.

    Сообщается, что план Доннаруммы по-прежнему состоит в том, что покинуть «россонери» через год. Помимо этого, сумма отступных в новом контракте не будет очень высокой, что облегчит «Реалу» задачу в подписании 18-летнего игрока.

    Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что встретится с «Миланом» после молодежного Евро-2017, чтобы обсудить будущее Доннаруммы.

    Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть здесь.

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