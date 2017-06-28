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    Константин Сарсания: «Зенит» покинут 6-7 футболистов»

    Теги Зенит Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о трансферной кампании питерского клуба.

    «В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести еще одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в «Зенит» закончатся.

    В данный момент мы ведем переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.

    Сейчас Манчини нужно создать серьезную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулезно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.

    Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть «Зенит». У каждого – индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда», – рассказал Сарсания.

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