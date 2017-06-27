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    Александр Григорян: «Иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию»

    Теги Сергей Паршивлюк Премьер-лига Россия Анжи Александр Григорян

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал переход полузащитника Сергея Паршивлюка в «Ростов».

    – Вас называют хорошим психологом. Зимой это качество помогло уговорить Паршивлюка и Яковлева пойти на понижение зарплаты?

    – Это заслуга руководителей клуба. Да и сами ребята хотели играть. Понимали, что свое имя нужно подтверждать. И мне не стоило никакого труда их мотивировать.

    – Яковлев по-прежнему с вами, а вот Паршивлюк ушел. Жалеете?

    – Да. Хотя Сергей очень сложный. Иногда даже оправдывает свою фамилию. Но при этом классный исполнитель. С характером, мозгами. Ему можно делать замечания, с ним можно взаимодействовать.

    – Черчесову в сборную его порекомендовали бы?

    – Без колебаний, – сказал Григорян.

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