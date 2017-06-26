Валерий Газзаев: «Нам обещали, что всех порвут, но на деле мы порвали только собственные штаны»
Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.
«Программа реформ обсуждалась на всех уровнях: в профессиональном сообществе, в Совете Федераций, в Госдуме, на пресс-конференциях, в СМИ… Но, к сожалению, Министерство спорта и Российский футбольный союз даже рассматривать эти предложения не стали. Получается, нынешним руководителям просто не нужно, чтобы российский футбол развивался и двигался вперед.
Зато перед Кубком конфедераций нам обещали: «Мы всех порвем!» На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны», – сказал Газзаев.
Сборная России проиграла Мексике (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал.
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