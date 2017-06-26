Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.

«Программа реформ обсуждалась на всех уровнях: в профессиональном сообществе, в Совете Федераций, в Госдуме, на пресс-конференциях, в СМИ… Но, к сожалению, Министерство спорта и Российский футбольный союз даже рассматривать эти предложения не стали. Получается, нынешним руководителям просто не нужно, чтобы российский футбол развивался и двигался вперед.

Зато перед Кубком конфедераций нам обещали: «Мы всех порвем!» На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны», – сказал Газзаев.

Сборная России проиграла Мексике (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал.