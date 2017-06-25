Крымская «Таврия» будет играть во 2-й украинской лиге и проводить матчи в Херсонской области

Директор симферопольской «Таврии» Алексей Кручер поделился планами клуба, который будет выступать в юго-восточном дивизионе второй лиги Украины.

О замечаниях по аттестации клуба

Самая главная проблема при аттестации – это замечание аттестационной комиссии к стадиону. Стадион в Бериславе (Херсонская область, Украина – прим. Sports.ru) не соответствует требованиям профессионального футбола, поэтому там играть пока не будет. На стадионе менее одной тысячи пластиковых сидений. Все остальное – раздевалки, душевые для команд, туалеты – подготовлено, есть табло, да и другие требования более или менее выполнены. Большое спасибо мэру Новой Каховки (Херсонская область – прим. Sports.ru), который дает возможность на время, пока мы устраним все недостатки в Бериславе, играть на новокаховском стадионе.

О планах на будущее

Команда разместится в Бериславе, где в ближайшее время завершится ремонт гостиницы для футболистов. На местном стадионе можно тренироваться. 23 июня собрались местные ребята, 27-го – приедут другие футболисты. Главный тренер Сергей Шевченко достиг предварительной договоренности с несколькими игроками из первой лиги, которые могут усилить нашу команду, а также на сборах мы хотим увидеть ряд новичков. Мы хотим усилиться, так как любительский футбол – это одно, профессиональный – совсем другой уровень. Пока не определились с местом проведения сбора, выбор – за главным тренером.

О первом матче обновленной «Таврии»

Официальное возвращение – 7 июля, матч на Кубок Украины, а 15 июля стартует первый тур чемпионата Украины.

О болельщиках

Хочу выразить благодарность болельщикам, которые поддерживали «Таврию» очень много лет. С территории Крыма фанаты ездили и в Берислав, и на выездные матчи. Многие болельщики из тех, кто в связи с событиями покинули полуостров и уехали на материковую часть Украины, сегодня тоже приезжают и поддерживают клуб.

О возвращении в премьер-лигу

У нас квалифицированный тренер, который умеет работать с футболистами и с ограниченными финансовыми возможностями показывать серьезный результат. Все зависит от финансирования – будет финансирование на высоком уровне, будет поставлена ​​и выполнена задача. Если финансирование будет на среднем уровне, думаю, на таком же уровне будут и результаты.