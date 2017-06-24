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    Виталий Мутко: «При Черчесове сборная продвинулась. Не нужно обижать эту команду»

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная России сборная Мексики Кубок конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.

    «Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду – парни хотели победить, старались, бились.

    Футбол – это такая вещь, что есть и внешние факторы. Сегодня, например, у нас было удаление, плюс нам противостояла одна из лучших сборных мира – мощная, интересная команда. Хочется, чтобы мы тоже были на высоком уровне, но сразу этого не достичь», – сказал Мутко.

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    Что теперь делать с Черчесовым?

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      35%
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