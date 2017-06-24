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    Виталий Мутко: «Мне нравится команда, которую строит Черчесов»

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная России Кубок конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко ответил на вопросы журналиста Дмитрия Занина после поражения сборной России от Мексики (1:2) и вылета с Кубка конфедераций.

    – Думаю, вам есть что сказать. Вам всегда есть что сказать. Каковы первые впечатления после матча? Что сейчас в голове?

    – Ну, кто-то ж должен говорить и работать. Вы так подводите к вопросу… Ощущения, в принципе, как у всех, мне кажется. Разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата.

    С другой стороны, второе ощущение – что это футбол, великая игра. Не всегда она складывается так, как тебе хочется. Здесь много факторов, которые на нее влияют. Их очень много. Естественно, конечно, ты понимаешь, это все-таки великая игра, и за это ее миллионы любят, ты не можешь предсказать, что может произойти. Это второе.

    А третье – еще раз скажу, что абсолютно убежден: у нас есть команда, есть ребята, у команды огромное желание. Но нужно работать. Эта команда работает всего месяц. И абсолютно уверен, что она будет еще и прогрессировать и мы будем, конечно, улучшать нашу игру. Я поблагодарил команду, отметил, что мы неплохо поработали. Но не достигли нужного результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше.

    Очень признателен сегодня болельщикам. Полный стадион, огромная поддержка. Это, конечно, всегда вдохновляет команду. Еще раз всем спасибо. Надеюсь, к чемпионату мира сделаем выводы. Сделают выводы тренер, команда, футболисты. Через тренировочные матчи мы сможем подготовиться достойно к турниру.

    – Вам нравится команда, которую строит Черчесов?

    – Мне нравится команда, которую строит Черчесов. Нравится команда, ее настрой. Может быть, нужно еще работать с точки зрения там исполнительского мастерства. Но здесь собраны лучшие игроки. У них есть огромное желание играть за национальную команду. Оно мне нравится, я буду с этой командой, – сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

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