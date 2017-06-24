Президент РФС Виталий Мутко ответил на вопросы журналиста Дмитрия Занина после поражения сборной России от Мексики (1:2) и вылета с Кубка конфедераций.

– Думаю, вам есть что сказать. Вам всегда есть что сказать. Каковы первые впечатления после матча? Что сейчас в голове?

– Ну, кто-то ж должен говорить и работать. Вы так подводите к вопросу… Ощущения, в принципе, как у всех, мне кажется. Разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата.

С другой стороны, второе ощущение – что это футбол, великая игра. Не всегда она складывается так, как тебе хочется. Здесь много факторов, которые на нее влияют. Их очень много. Естественно, конечно, ты понимаешь, это все-таки великая игра, и за это ее миллионы любят, ты не можешь предсказать, что может произойти. Это второе.

А третье – еще раз скажу, что абсолютно убежден: у нас есть команда, есть ребята, у команды огромное желание. Но нужно работать. Эта команда работает всего месяц. И абсолютно уверен, что она будет еще и прогрессировать и мы будем, конечно, улучшать нашу игру. Я поблагодарил команду, отметил, что мы неплохо поработали. Но не достигли нужного результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше.

Очень признателен сегодня болельщикам. Полный стадион, огромная поддержка. Это, конечно, всегда вдохновляет команду. Еще раз всем спасибо. Надеюсь, к чемпионату мира сделаем выводы. Сделают выводы тренер, команда, футболисты. Через тренировочные матчи мы сможем подготовиться достойно к турниру.

– Вам нравится команда, которую строит Черчесов?

– Мне нравится команда, которую строит Черчесов. Нравится команда, ее настрой. Может быть, нужно еще работать с точки зрения там исполнительского мастерства. Но здесь собраны лучшие игроки. У них есть огромное желание играть за национальную команду. Оно мне нравится, я буду с этой командой, – сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

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