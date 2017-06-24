Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Станислав Черчесов: «Отставка? Я с удовольствием работаю и через год буду еще лучше работать»

    Теги Станислав Черчесов сборная России сборная Мексики Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Мексики (1:2) и вылета с Кубка конфедераций исключил возможность отставки.

    «Готов ли я к отставке? Откуда у вас такая информация? Сейчас модно быть журналистом-инсайдером. А я с удовольствием работаю и буду работать через год еще лучше.

    Повлияет ли ранний вылет на ожидания болельщиков? Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками.

    Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определенную симпатию, дали повод для оптимизма», – сказал Черчесов.

    Ошибка Акинфеева, после которой мы вылетели

    Мы не умеем побеждать в решающих матчах

    Опрос

    Что теперь делать с Черчесовым?

    13878 голосов 329
    • Оставить, он выжал максимум
      33%
    • Уволить, он провалился
      67%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться