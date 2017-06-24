Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Мексики (1:2) и вылета с Кубка конфедераций исключил возможность отставки.

«Готов ли я к отставке? Откуда у вас такая информация? Сейчас модно быть журналистом-инсайдером. А я с удовольствием работаю и буду работать через год еще лучше.

Повлияет ли ранний вылет на ожидания болельщиков? Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками.

Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определенную симпатию, дали повод для оптимизма», – сказал Черчесов.

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