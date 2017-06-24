Россия – первая за 16 лет страна-хозяйка КК, вылетевшая на групповой стадии
Сборная России проиграла Мексике (1:2) в матче 3-го тура группового раунда Кубка конфедераций и покинула турнир, не сумев выйти в плей-офф.
Таким образом, Россия стала первой с 2001 года страной-хозяйкой турнира, не пробившейся в полуфинал.
Тогда на групповой стадии вылетела Южная Корея. До этого дважды подряд так же покидала Кубок конфедераций Саудовская Аравия, которая принимала турнир в 1995 и 1997 годах.
Опрос
Что теперь делать с Черчесовым?
13836 голосов 329
- Оставить, он выжал максимум33%
- Уволить, он провалился67%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.