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    Россия – первая за 16 лет страна-хозяйка КК, вылетевшая на групповой стадии

    Теги сборная Южной Кореи сборная России сборная Мексики сборная Саудовской Аравии Кубок конфедераций

    Сборная России проиграла Мексике (1:2) в матче 3-го тура группового раунда Кубка конфедераций и покинула турнир, не сумев выйти в плей-офф.

    Таким образом, Россия стала первой с 2001 года страной-хозяйкой турнира, не пробившейся в полуфинал.

    Тогда на групповой стадии вылетела Южная Корея. До этого дважды подряд так же покидала Кубок конфедераций Саудовская Аравия, которая принимала турнир в 1995 и 1997 годах.

    Ошибка Акинфеева, после которой мы вылетели

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