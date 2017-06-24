Кто поможет сборной России выйти из группы: Смолов, Акинфеев или Глушаков? Соберите победный состав за 5 минут
Сегодня сборная России сыграет, возможно, самый важный матч в этом сезоне – против сборной Мексики за выход в плей-офф Кубка конфедераций. Кто из футболистов проявит себя и принесет победу вашей команде в футбольном фэнтези Kixx, а сборной выходы в следующий раунд?
Kixx – международный развлекательный проект о спорте и не только, где можно играть каждый день и соревноваться с другими участниками в больших и маленьких лигах.
В чем суть игры?
Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу игры они набирают для вас очки за свои полезные действия (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы).
А как здесь выиграть?
Вы соревнуетесь с другими людьми, побеждают те, чьи игроки набрали в сумме больше очков.
Опять нужно тратить полтора часа на набор команды?
Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.
А есть приложение для мобильного?
Разумеется. Вы можете играть в Kixx прямо в браузере с компьютера или телефона, а также в удобнейших приложениях для iPhone и Android.
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