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    Кто поможет сборной России выйти из группы: Смолов, Акинфеев или Глушаков? Соберите победный состав за 5 минут

    Теги Игорь Акинфеев Федор Смолов сборная России сборная Мексики Денис Глушаков Кубок конфедераций fantasy Kixx

    Сегодня сборная России сыграет, возможно, самый важный матч в этом сезоне – против сборной Мексики за выход в плей-офф Кубка конфедераций. Кто из футболистов проявит себя и принесет победу вашей команде в футбольном фэнтези Kixx, а сборной выходы в следующий раунд? 

    Kixx – международный развлекательный проект о спорте и не только, где можно играть каждый день и соревноваться с другими участниками в больших и маленьких лигах.

    ИГРАТЬ В БРАУЗЕРЕ

    ИГРАТЬ НА ANDROID

    ИГРАТЬ НА iPHONE/iPAD

    В чем суть игры?

    Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу игры они набирают для вас очки за свои полезные действия (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы).

    А как здесь выиграть?

    Вы соревнуетесь с другими людьми, побеждают те, чьи игроки набрали в сумме больше очков.

    Опять нужно тратить полтора часа на набор команды? 

    Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

    А есть приложение для мобильного?

    Разумеется. Вы можете играть в Kixx прямо в браузере с компьютера или телефона, а также в удобнейших приложениях для iPhone и Android

    СОБРАТЬ КОМАНДУ И ПОБЕДИТЬ

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