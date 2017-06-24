«Зенит» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Каллегари за 2 млн евро
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Каллегари. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Питерский клуб готов предложить за игрока два миллиона евро или взять его в аренду с дальнейшим выкупом. Отмечается, что «ПСЖ» не устраивает такая цена.
Манчини лично связывался с 19-летним футболистом и сообщил ему о серьезной заинтересованности.
Контракт Каллегари с парижанами действует до конца следующего сезона, однако сам игрок выразил желание покинуть клуб.
В прошедшем сезоне Каллегари провел 1 матч в чемпионате Франции.
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