«Зенит» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Каллегари за 2 млн евро

Главный тренер Роберто Манчини заинтересован в приобретении полузащитника Лоренцо Каллегари. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Питерский клуб готов предложить за игрока два миллиона евро или взять его в аренду с дальнейшим выкупом. Отмечается, что «ПСЖ» не устраивает такая цена.

Манчини лично связывался с 19-летним футболистом и сообщил ему о серьезной заинтересованности.

Контракт Каллегари с парижанами действует до конца следующего сезона, однако сам игрок выразил желание покинуть клуб.

В прошедшем сезоне Каллегари провел 1 матч в чемпионате Франции.