Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об изменениях в команде, произошедших после .

«Думаю, что мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма. Мы многое поменяли в команде в плане состава, ведения игры, отношения к сборной.

Болельщики это замечают, и даже после матча с португальцами они нас поддержали. Симпатия к нам есть. С нас требуют побеждать, как и во всех остальных странах.

Наша задача в следующих матчах не только подтверждать свой уровень и командный дух, на больших турнирах надо иметь его более высокого качества.

Знаете, барьерист не думает о втором и третьем барьере, только о первом, – продолжил Черчесов. – Потому что ты можешь споткнуться на первом и не добежать. Мексика – первый барьер для нас. Единственное, что мы точно знаем – состав в 23 футболиста.

Мы изучаем соперника, смотрели все их игры, и не только на Кубке конфедераций. Как они будут играть, знает только их главный тренер. Информации достаточно. Невозможно забежать вперед, только перед игрой мы сможем конкретно что-то знать. Мы в спорте и готовимся к игре, и нам надо ее выиграть. Мы не думаем о будущем», – сказал Черчесов.

Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав