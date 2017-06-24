Станислав Черчесов: «После Евро-2016 мы сделали качественный скачок в плане энтузиазма»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об изменениях в команде, произошедших после Евро-2016.
«Думаю, что мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма. Мы многое поменяли в команде в плане состава, ведения игры, отношения к сборной.
Болельщики это замечают, и даже после матча с португальцами они нас поддержали. Симпатия к нам есть. С нас требуют побеждать, как и во всех остальных странах.
Наша задача в следующих матчах не только подтверждать свой уровень и командный дух, на больших турнирах надо иметь его более высокого качества.
Знаете, барьерист не думает о втором и третьем барьере, только о первом, – продолжил Черчесов. – Потому что ты можешь споткнуться на первом и не добежать. Мексика – первый барьер для нас. Единственное, что мы точно знаем – состав в 23 футболиста.
Мы изучаем соперника, смотрели все их игры, и не только на Кубке конфедераций. Как они будут играть, знает только их главный тренер. Информации достаточно. Невозможно забежать вперед, только перед игрой мы сможем конкретно что-то знать. Мы в спорте и готовимся к игре, и нам надо ее выиграть. Мы не думаем о будущем», – сказал Черчесов.
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