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    Станислав Черчесов: «После Евро-2016 мы сделали качественный скачок в плане энтузиазма»

    Теги Станислав Черчесов сборная России сборная Мексики Евро-2016 Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об изменениях в команде, произошедших после Евро-2016

    «Думаю, что мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма. Мы многое поменяли в команде в плане состава, ведения игры, отношения к сборной.

    Болельщики это замечают, и даже после матча с португальцами они нас поддержали. Симпатия к нам есть. С нас требуют побеждать, как и во всех остальных странах.

    Наша задача в следующих матчах не только подтверждать свой уровень и командный дух, на больших турнирах надо иметь его более высокого качества. 

    Знаете, барьерист не думает о втором и третьем барьере, только о первом, – продолжил Черчесов. – Потому что ты можешь споткнуться на первом и не добежать. Мексика – первый барьер для нас. Единственное, что мы точно знаем – состав в 23 футболиста.

    Мы изучаем соперника, смотрели все их игры, и не только на Кубке конфедераций. Как они будут играть, знает только их главный тренер. Информации достаточно. Невозможно забежать вперед, только перед игрой мы сможем конкретно что-то знать. Мы в спорте и готовимся к игре, и нам надо ее выиграть. Мы не думаем о будущем», – сказал Черчесов. 

    Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав

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